新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？4月6日（月）〜4月12日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★水瓶座運勢第1位！「少し引いた視点」がポイント。あれもこれも一気に整えようとすると結局中途半端になってしまいますよね。一つひとつ、簡単に片付くものから取りかかると一気にスッキリしそうな星模様です。一回立ち止まって「今何を終わらせなくてはならな