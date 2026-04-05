◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 8-2 オリックス(5日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハム・有原航平投手が、チームに復帰後初勝利をあげました。この日は7回108球を投げ、被安打4、奪三振2、与四球2、2失点の粘りのピッチング。前回登板となったソフトバンク戦では6回7失点(自責点5)で敗れましたが、待望の今季1勝目をあげました。本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで、ファンからの大声援を浴びた有原投手。「本当にうれしい