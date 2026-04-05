◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 7-5 中日(5日、神宮球場)ここまで2勝6敗で最下位に沈んでいる中日。この日は首位ヤクルトに終盤まで5点のリードを奪うも“魔の7回”に一気に7失点。痛恨の連敗を喫し、今季初のカード勝ち越しとはなりませんでした。中日の先発は開幕カードの3月29日以来、今季2度目の先発となったエースの郄橋宏斗投手。前回は8回1失点の快投を見せながらも、味方の援護なく敗戦。2年ぶりの二桁勝利を目指す