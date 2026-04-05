◇パ・リーグロッテ3ー4ソフトバンク（2026年4月5日ZOZOマリン）首位を走るソフトバンクとのカード勝ち越しがかかる一戦。ロッテのサブロー監督は9回に勝負に出たが、一歩及ばず、3―4の逆転負けを喫した。1点ビハインドで迎えた9回。3月のWBCにも選出された守護神・松本裕樹から1死一、三塁の好機を作った。打者は9番・友杉。指揮官はセーフティースクイズを選択。初球はバントの構えを見せてボール。カウント2―1から