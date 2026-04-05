◇MLB アストロズ 11-0 アスレチックス(日本時間5日、サター・ヘルス・パーク)アストロズ・今井達也投手がメジャー初勝利。ボールを受けた捕手のバスケス選手は、「ビールシャワーを浴びせてやったよ。彼はそれに値する男だ。本当に素晴らしい勝利だった」と称賛しました。初登板では3回途中4失点と勝敗がつかなかった今井投手。2度目の先発となったこの日は、6回途中94球、3安打3四球9三振無失点とアスレチックス打線を翻弄(ほん