◇セ・リーグ広島2―1阪神（2026年4月5日マツダスタジアム）広島は1―1の9回にモンテロがサヨナラ本塁打を放ち、連敗を4で止めた。助っ人の一振りで試合を決めた。9回1死、カウント2―2からモンテロが阪神・桐敷の内角直球をフルスイング。舞い上がった打球は左翼席に飛び込む今季2号のサヨナラ弾となった。モンテロのサヨナラ弾は来日初。サヨナラ打は昨年5月13日の巨人戦（マツダ）以来2本目となった。桐敷からは3日