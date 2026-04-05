TBS系新番組『上田晋也のサンデーQ』（毎週日曜前11：35〜後0：54）が4月5日にスタートした。初回放送では、自転車の交通違反に対する厳罰化がテーマとなり、ゲスト出演したカズレーザーが自身の体験を交えながら現場の実情を語った。【写真】貴重な2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ同番組は、上田晋也がMCを務める生放送の情報番組で、ニュースに関する素朴な疑問を専門家とともに解消していく内容。この日