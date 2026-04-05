「広島２−１阪神」（５日、マツダスタジアム）広島が阪神に劇的なサヨナラ勝ちで連敗を「４」で止めた。昨季から続いていた同戦の連敗も「８」でストップした。同点の九回、１死からモンテロが放った打球は左翼へグングン伸びた。そのままスタンドに飛び込み負の連鎖に終止符を打った。グラウンドには選手達が飛び出し歓喜のウォーターシャワー。助っ人は満面の笑みで喜びを爆発させた。お立ち台では「本当に連敗を止める