プロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が2026年3月31日、自身のインスタグラムを更新。スキーを楽しむ様子を披露した。「この冬。人生初スキー」本田さんは、「この冬。人生初スキー」と、はじめてスキーを体験したことを報告し、ピンクのロングアウター姿やアップショット、スキーを楽しむショットを投稿した。「スケートと滑る感覚似てるって聞いてたんだけどな」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、