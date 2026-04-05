浅口市長に無投票で5選／栗山康彦さん 任期満了に伴う岡山県浅口市長選挙が5日告示され、現職の栗山康彦さんが無投票で5回目の当選を果たしました。 浅口市長選挙の立候補の受け付けは、5日の午後5時に締め切られ、現職の栗山康彦さん以外に届け出がなく、栗山さんが無投票で5回目の当選を果たしました。 市長選の無投票は2014年以来12年ぶりです。 （浅口市長に無投票で5選／栗山康彦さん）「今までずっと守り続け