栗林公園高松市栗林町 国の特別名勝、高松市の「栗林公園」は桜が満開に咲き誇り多くの花見客でにぎわっていました。 （柳下遥リポート）「標本木も満開になりました！可愛らしい花たちが花見客を楽しませています」 高松市にある国の特別名勝「栗林公園」では桜が満開に咲いていました。5日の高松市は最高気温22.3℃ととても暖かく、お花見日和となりました。 （訪れた人は―）「（店の）お客さん