北条念仏踊厳島神社坂出市大屋冨町 坂出市東部に伝わる香川県の無形民俗文化財「北条念仏踊」。復活して2回目の奉納が5日行われました。 「北条念仏踊」は桜が満開の坂出市大屋冨町の厳島神社で奉納されました。 坂出市の松山地区を中心に伝わる念仏踊りで、雨ごいの成就を喜び菅原道真を供養する踊りとされています。 担い手の問題などから1994年を最後に活動が途絶え、2025年、30年ぶりに復活しました。