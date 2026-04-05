シンガー・ソングライターで元ＮＭＢ４８の山本彩が５日、京セラドーム大阪で開催された「カンサイコレクション２０２６Ｓ／Ｓ」に出演。ギターを手にした弾き語りで「３６５日の紙飛行機」など３曲を披露した。今年はソロ活動１０周年の記念イヤー。カンコレもＮＭＢ４８時代の「２０１６Ｓ／Ｓ」以来１０年ぶりとあり「ひとりで京セラＤっというのが緊張もしたんですけど、感慨深さとか今までのことを考えたりすると、