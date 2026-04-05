◆陸上関東学生対校選手権ハーフマラソン（５日、静岡・焼津市焼津漁港新港発着＝２１・０９７５キロ）例年５月に行われている陸上の関東学生対校選手権（通称・関東インカレ）の男子ハーフマラソン（２１・０９７５キロ）は今年から４月上旬の焼津みなとマラソン（静岡・焼津市焼津漁港新港発着）と併催された。また、昨年までは１部と２部はスタート時間が異なり、別のレースとして行われいたが、今年から同時スタート。順位