◆女子プロゴルフツアーヤマハレディース最終日（５日、静岡・葛城ＧＣ山名Ｃ＝６５１０ヤード、パー７２）４位から出た菅楓華（ニトリ）が一時後続に２打差をつけてトップを走ったが、１６番でのトリプルボギーが響き、１打及ばず４位に終わった。「優勝しか見ていなかった。でもまたチャンスがあると思って、いい経験になったと思って頑張りたい」と気丈に話した。後続に２打差をつけて首位で迎えた１６番。まさかの事態