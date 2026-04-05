「ヤクルト７−５中日」（５日、神宮球場）中日が悪夢の逆転負けを喫して連敗。３カード連続負け越しとなった。先発の高橋宏は序盤３イニングを無失点に抑えると、前回登板ではなかった援護が生まれた。村松の二ゴロ間で１点を先制すると、ギアを上げて５回まで０封。雄たけびをあげながら力強いボールを投じた。そして六回、細川、サノー、花田の３連打で追加点を奪うと、さらに加藤が２点二塁打を放ち、高橋宏が右前適時