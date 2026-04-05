シンガー・ソングライターの山本彩（32）が5日、大阪市の京セラドーム大阪でファッションイベント「関西コレクション2026」に登場した。白地の混じったデニムのシャツとジーンズの出で立ちで姿を見せると、地元大阪の観客で埋まった客席から大きな拍手を浴び、「嬉しい。ありがとうございます」と手を振って感謝。アコースティックギターを片手に、元NMB48所属時代のヒット曲「365日の紙飛行機」や、季節感を感じさせる桜の花