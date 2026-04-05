■ヤマハレディースオープン葛城 最終日（5日、静岡・葛城ゴルフ倶楽部 山名コース、6510ヤード、パー72）国内女子ゴルフツアー、ヤマハレディースオープン葛城の最終日、トップと4打差の9位タイでスタートした高橋彩華（27、フリー）が最終日に1イーグル、5バーディ、2ボギーの「67」、トータル8アンダーでトップに並び、3人のプレーオフで今季初勝利を挙げた。トップと2打差の4位タイでスタートした菅楓華（20、ニトリ）は2番で