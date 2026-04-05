「ヤクルト７−５中日」（５日、神宮球場）ヤクルトが大逆転勝利で開幕３カード連続の勝ち越しを決めた。首位の座をガッチリとキープした。５点を追う七回に１死も奪われることなく一挙７得点で試合をひっくり返した。先頭の岩田が二塁打を放って出塁すると、続く増田のゴロを中日の遊撃手・村松が後逸。まさかの失策で好機を広げると、伊藤が右前適時打を放って反撃ののろしをあげた。さらに続く鈴木は左前打を放ち、無死