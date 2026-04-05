7回、決勝2ランを放ちナインに迎えられるヤクルトのサンタナ＝神宮ヤクルトが0―5の七回に打者一巡の猛攻で7得点し、逆転勝ち。長岡の2点適時打で追い付き、サンタナが2戦連発となる勝ち越し2ランを放った。3番手の広沢がプロ初勝利。中日は好投していた高橋宏が終盤に崩れた。7回、右前に同点となる2点打を放ったヤクルト・長岡（右）＝神宮