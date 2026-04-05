◇セ・リーグ阪神1―2広島（2026年4月5日マツダスタジアム）阪神は広島にサヨナラ負けを喫して連勝は3でストップしたものの、開幕から9試合連続無失策を記録。1950年の2リーグ制以降では64年の8試合連続を更新する球団新記録となった。この日も堅い守りで失点を2点に抑え、終盤まで広島と接戦を演じた。阪神は敗れたとはいえ、開幕から3カード連続勝ち越しでここまで6勝3敗。週明けからは、より守りの野球が発揮される