イランによって事実上の封鎖が続くホルムズ海峡に関して、革命防衛隊の元司令官が取材に応じ、日本も交渉次第で通航が可能との考えを示しました。【映像】フセイン・カナニマガディム氏「日本も交渉次第で通航可能」元・イスラム革命防衛隊司令官フセイン・カナニマガディム氏「現在、イランの国会で協議中で、オマーンと共同で安全保障上のための通航料の徴収をする予定です」革命防衛隊でかつて司令官を務めたフセイン氏は「