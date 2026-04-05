中東の原油を積んだタンカーが、海峡を通らない代替ルートを航行して東京湾に到着しました。【映像】中東から到着した原油タンカー松岡記者「中東からのタンカーを見つけました。これから千葉の沖合にある原油の受け入れ基地に到着するとみられます」船舶追跡データによりますと、原油タンカーは、ホルムズ海峡の外に位置するUAE＝アラブ首長国連邦のフジャイラを先月、出発したとみられます。これとは別に紅海に面するサウ