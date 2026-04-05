TBS篠原梨菜アナウンサー（29）が5日放送のTBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に新アシスタントとして初登場した。冒頭、爆笑問題の太田光が「サンデーQ終わって、あわててこっち来たよ」と、同日が初回のTBSテレビ新番組「上田晋也のサンデーQ」をイジると、田中裕二がすかさず「上田じゃないんだよお前は」とツッコミ。このやりとりに篠原アナは思わず笑い声をもらしたが、「TBSアナウンサー篠原梨菜です」とあ