先月、WBC（WORLD BASEBALL CLASSIC 2026）の独占配信で注目を集めた、会員制動画ストリーミングサービス「Netflix（ネットフリックス）」。2026年4月も、話題作の公開が控えています。WBCが終わって解約を検討している人も、まずはラインアップをチェックしてみてはいかがでしょうか。WBCのドキュメンタリーもまずは、編集部の注目5作品を紹介します。●地獄に堕ちるわよ（4月27日独占配信）かつてメディアを席巻した占い師・細木