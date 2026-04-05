4月5日に広島サンプラザホールで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第29節が行われ、広島ドラゴンフライズと千葉ジェッツが対戦。千葉Jが100－96で勝利を収めた。 前日のGAME1での借りを返したい千葉Jは、第1クォーターからディー・ジェイ・ホグを中心に得点を重ね主導権を握る。6点リードで迎えた最終クォーターには、広島のディフェンスの前にタӦ