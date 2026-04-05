明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第9節の9試合が5日に行われた。テゲバジャーロ宮崎は前節の敗戦を引きずらずにレノファ山口FCを3−0で下し、WEST-Bで首位ターン。サガン鳥栖は大分トリニータに0−1で敗れて連勝が「3」で止まった。WEST-A首位の徳島ヴォルティスはFC大阪と対戦し、開始9分にルーカス・バルセロスが挙げた先制点を守り抜いて2連勝。追いかける高知ユナイテッドSCは終盤に杉山伶央の2ゴールで