明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第9節が5日に行われ、サンフレッチェ広島とアビスパ福岡が対戦した。3連敗中の広島と、90分での勝利がなくWESTの最下位に沈む福岡が対戦。試合の均衡が破れたのは16分、左から辻岡佑真が送ったクロスに橋本悠が頭で合わせて押し込んだ。広島は22分に中島洋太朗のスルーパスに抜け出した木下康介がゴールネットを揺らしたものの、オフサイドで得点は認められず。前半のシュート数