高円宮杯Ｕ−18プリンスリーグ関東１部が４月４日に開幕し、浦和駒場スタジアムなどで３試合が行なわれた。今季は浦和レッズユース（埼玉）と市立船橋高（千葉）がプレミアリーグEASTから降格し、ヴァンフォーレ甲府Ｕ−18（山梨）と流経大柏高Ｂ（千葉）がプリンスリーグ関東２部から昇格。12月５日の最終節まで10チームで争われる。２年ぶりにプリンスリーグを戦う浦和ユースは、甲府Ｕ−18と０−０で引き分けた。両チームの