ヴィッセル神戸は４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節でファジアーノ岡山と敵地で対戦した。８分にオウンゴールで先制した神戸は、45分に永戸勝也が追加点を挙げて、前半を２−０で終える。後半に入って62分に失点したものの、その３分後に郷家友太がエリア内で倒されて得たPKを扇原貴宏が仕留めて３点目を奪取。88分には郷家がダメ押しの４点目を決め、４−１で勝利した。これで３連勝とした神戸は、１試