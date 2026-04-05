今週の日経225先物は、イラン情勢の緊迫化を背景とする地政学リスクが重荷になり、ポジションを傾けにくい相場展開が続きそうだ。先週はトランプ米大統領が、ホルムズ海峡が封鎖されたままでもイランに対する米軍の軍事作戦を終了させる意向を示したことで、早期の戦争終結への期待が高まり、新年度相場は4月1日に2900円高と好スタートを切った。 ただし、トランプ大統領の米国民に向けたテレビ演説を受けて相場は一