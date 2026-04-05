3月、新潟市西区で軽乗用車にはねられ、市内の病院に入院していた74歳男性の容体が急変し死亡しました。警察が引き続き、事故の状況などを調べています。 警察によりますと3月17日、新潟市西区新通の十字路交差点で秋田県大仙市の56歳女性が運転する軽乗用車が近くに住む74歳の男性をはねました。男性は市内の病院に入院して治療を受けていましたが、4月4日午後10時すぎ、呼吸不全により死亡しました。 警察は、男性が交差点