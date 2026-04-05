「広島２−１阪神」（５日、マツダスタジアム）阪神が今季初のサヨナラ負けを喫した。同点で迎えた九回、桐敷がサヨナラ打を浴びた。チームの連勝は３でストップ。対広島戦の連勝も８で止まった。同点で迎えた九回、１死から桐敷がモンテロに左翼へ痛恨の一発を被弾。歓喜に沸く広島ナインを尻目に、左腕は厳しい表情を崩さずにマウンドを降りた。阪神・高橋、広島・栗林の投手戦となった一戦。初回、高橋は先頭・大盛に中