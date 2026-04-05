テレビ東京「ゴッドタン」が４日深夜に放送され、ちょんまげラーメンがゲスト出演した。アンガールズ・田中卓志が、本人が自覚していない悩みを指摘する人気企画。七三分けの髪形に、ヒマワリの花飾りで、見た目にはインパクト大の田渕章裕に対して、田中は「漫才の中では元気でおちゃらけた人のキャラはあるんですけど、（トークなど）平場の田渕の人間性やキャラってあります？」と疑問を呈した。「漫才のキャラのままで平