俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は5日に第13話「疑惑の花嫁」が放送される。先週の放送ラストに一言も話すことなく、謎のオーラをまとって登場した慶（ちか、吉岡里帆）。夫婦となるように信長（小栗旬）から命を受けた小一郎（仲野太賀）は、すでに不思議な出会いを果たしていて…。前回の第12話は「小谷城の再会」。信長（小栗旬）は義昭（尾上右近）に“天下人の石”と呼ば