◇セ・リーグ中日5-7ヤクルト（2026年4月5日神宮）中日が壮絶な逆転負けを喫し痛恨の2連敗。開幕から3カード連続負け越しとなった。5―0の7回、高橋宏が暗転した。6回まで無失点と好投していたが、先頭・岩田に右二塁打を浴びると、続く増田の遊撃への打球を村松が後逸（記録は失策）し危機拡大。伊藤に右前適時打。続く鈴木に左前打され無死満塁とされ、続く武岡を押し出し四球を与えたところで降板した。代わった斎