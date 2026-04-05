稽古場で踊りの指導をする富久丸さん（右端）＝2026年2月、横浜市横浜開港から昭和にわたり活躍した「横浜芸者」を再興させる取り組みが進んでいる。お座敷文化の衰退で一度は歴史が途絶えたが、2017年に発足した「横浜芸妓組合」（横浜市）が活動を本格化。昨年から外国人向けの観光振興に活用を強化する動きも始まった。（共同通信＝松田薫子）横浜芸者は、東海道の神奈川宿が起源とされる。開港後、宿場に欧米各国の領事館