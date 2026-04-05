立憲民主党大阪府連の定期大会であいさつする辻元清美参院議員＝5日午前、大阪市西区立憲民主党大阪府連は5日の定期大会で、辻元清美参院議員を新たな府連代表に選んだ。辻元氏は大会後、中道改革連合の結成過程を念頭に「一部の人が党の方針を決める手法は受け入れられない」と記者団に強調。「立民の原点に立ち返り、ボトムアップ型での政策実現を目指す」と述べた。辻元氏は来春の統一地方選で、中道には合流せず立民府連と