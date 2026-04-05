演歌歌手の千昌夫（78）が4日、自身のインスタグラムを更新。長女夫妻と孫についてつづった。千は、「長女ナターシャ夫妻孫娘Minaノースキャロライナー在住」と記し、長女夫妻と孫の写真を投稿。米ノースカロライナ州在住であることも伝えた。千は1972年にタレントのジョーン・シェパードと結婚も88年に離婚。のちに18歳年下の外国人女性と再婚し、2男2女をもうけた。次女のダニエラは09年にモデルとして芸能界デビュー