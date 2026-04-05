◇セ・リーグ巨人3―2DeNA（2026年4月5日東京D）巨人の阿部慎之助監督（47）は今季初安打が代打での劇的な逆転3ランとなった大城卓三捕手（33）について「ほんと素晴らしい。大きなホームランだったと思います」と称えた。小林、甲斐が開幕2軍スタートとなるなど、ハイレベルなポジション争いが続いている巨人捕手陣。開幕1軍スタートとなった大城だったが、ここまではともに代打で2試合に出場して2打数無安打1三振だっ