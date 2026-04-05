第70回大阪杯でゴールする1着のクロワデュノール＝阪神競馬場第70回大阪杯（5日・阪神11R2000メートル芝15頭、G1）1番人気のクロワデュノール（北村友一騎乗）が1分57秒6で勝ち、G13勝目で重賞5勝目を飾った。1着賞金は3億円。このレースで北村騎手は2勝目、斉藤崇史調教師は初勝利。中団で脚をためたクロワデュノールは、スタートから逃げを打った3番人気のメイショウタバルを3/4馬身差で差し切った。さらに1馬身差の3着に2番