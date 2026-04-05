【ニューヨーク＝木瀬武】米アップルが４月で創業から５０年を迎えた。斬新な個人向けパソコンで頭角を現し、２００７年に発売したスマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」がアップルを世界有数の高収益企業に押し上げた。ただ、台頭する生成ＡＩ（人工知能）の開発競争では遅れが目立ち、さらなる飛躍に向けて次期トップの選定が経営課題となっている。ｉＰｈｏｎｅ「アップル株を売り急いだかもしれない」。米投資会