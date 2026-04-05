女優の井上和香（45）が5日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。実家の家業や母の職業について語った。井上はデビューしたのは「私遅くて22歳、2002年です」と打ち明けた。デビューのきっかけについては「自分で事務所に応募しました」と明言。それまでは「高校卒業して、家のお店を手伝ったりしてました。飲食やっていたので。和食」と語った。「ランチをやっていたんで、一緒にランチやったり