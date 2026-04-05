Photo: ヤマダユウス型 2025年5月7日の記事を編集して再掲載しています。デスクワーク三昧で、良い睡眠を期待するのが間違いなのかもしれない。睡眠時の回復力をアップさせると謳われている、リカバリーウェア。いろいろなメーカーから発売されていますが、国産寝具メーカーの老舗たるnishikawa（西川）からも登場しています。それがこの、[エアーリカバリー] スリープテックウェア。シンプ