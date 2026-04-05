フジテレビ系ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』(13日スタート、毎週月曜21:00〜)の制作発表会見が5日、東京・台場の同局本社と物語の舞台である福井・小浜市をつないで行われ、東京から北村匠海と神木隆之介、福井から出口夏希、黒崎煌代、山下永玖、西本まりん、夏目透羽、ゆめぽてが出席した。同局として史上初だという“ダブル制作発表”の場で、主演の北村は、自身にとって特別な意味を持つ「先生役」への思いを語った。北村匠海北