フィギュアスケート男子?４回転の神?イリア・マリニン（２１＝米国）を巡って「マリニンの交際疑惑：彼と関係がウワサされたフィギュアスケーターたち」と題して米誌「ニューズウィーク」が特集した。ミラノ・コルティナ五輪や世界選手権で脚光を浴びた絶対王者のマリニン。「しかし意外なことに、多くのファンが関心を寄せていたのは世界タイトルを獲得することではなかった。むしろ問題となったのは、２１歳のアメリカ人選手