ヘビー級12回戦ボクシングのヘビー級12回戦がロンドンで行われ、元WBC世界同級王者デオンテイ・ワイルダー（米国）がIBF世界同級2位デレク・チゾラ（英国）に2-1で判定勝ちした。ダウンを奪う直前の仰天行動が話題を集めている。8回、ロープ際にチゾラを追い詰めたワイルダー。パンチを放つ前に何か呟いた。直後に強烈な右を叩き込んでチゾラからダウンを奪った。スポーツチャンネル「DAZN（ダゾーン）」のボクシング専門Xが