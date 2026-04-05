大人の装いに求めたい品のよさとさりげないトレンド感。コーデに取り入れるなら、気取りすぎないナチュラルなバランスも大切にしたいところです。そこで頼りになるのが【Uniqlo U（ユニクロ ユー）】のアイテム。洗練感があり日常になじむのが魅力です。今回は40・50代にフィットする、上下Uniqlo Uの「最旬コーデ」をピックアップしました。 ジャケットをイージーパンツでゆるく仕上げて