猫の「マウンティング」とは？ 猫がほかの猫や人の腕にくっつく「マウンティング」。犬の行動というイメージを持つ人も多いかもしれませんが、猫にも見られる行動です。突然始まると「ケンカなの？」「性的な意味？」と驚く飼い主さんも少なくありません。 結論から言うと、マウンティングにはいくつかの心理が隠れており、必ずしも問題行動とは限りません。猫にとっては自分の気持ちを表す行動として考えられてい