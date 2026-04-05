クロワデュノールが1番人気に応える中央競馬のG1・大阪杯は5日、阪神芝2000メートルで行われ、1番人気に支持されたクロワデュノール（牡4、斉藤崇）が制した。昨年のダービー馬が復活。勝利に導いた北村友一騎手の言葉が、競馬ファンの間で話題となっている。武豊を背にメイショウタバル（牡4、石橋）がハイペースで逃げる。クロワデュノールは外を回ってポジションを押し上げて直線に向いた。北村友のムチに応え、ゴール寸